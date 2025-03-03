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В Чехии поставили рекорд по одновременном моржеванию

В ледяную воду залез сразу 2461 человек.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Купание в холодной воде — традиция, свойственная не только Крещенским купаниям. Разные культуры убеждены, что такие практики полезны для организма, а еще символизируют крепкую силу воли.

Рекорд по коллективному преодолению себя на днях установили в Чехии: в озере Мост на севере страны искупался одновременно 2461 человек. Это новое самое большое число участников одновременного моржевания.

Событие попало в Книгу Рекордов Гиннесса — о рекорде рассказало издание The Associated Press. Предыдущий рекорд установили в Польше: там в 2015 году около города Мельно в Балтийском море искупалось 1799 пловцов.

Чехи — нация прирожденных моржей.

Давид Венчи
организатор купания

По правилам Книги, купание считается моржеванием, если температура воды не превышает 10 — в Мосте в этот день она была 3,5°С. Засчитывалось участие пловцов, которые надели купальные костюмы, зашли в воду хотя бы по грудь и провели в ней не меньше одной минуты.

Давид Венчи, организатор события и профессиональный фридайвер, может похвастать еще и личным рекордом: 4 года назад он проплыл 81 метр без акваланга под полярными льдами.

Ранее рассказывали о том, какие опасности скрывает моржевание.