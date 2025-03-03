В Чехии поставили рекорд по одновременном моржеванию

По правилам Книги, купание считается моржеванием, если температура воды не превышает 10 — в Мосте в этот день она была 3,5°С. Засчитывалось участие пловцов, которые надели купальные костюмы, зашли в воду хотя бы по грудь и провели в ней не меньше одной минуты.