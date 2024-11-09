В ChatGPT произошел сбой

Как следует из данных Downdetector, сбой затронул пользователей по всему миру. Тысячи жалоб поступили из Канады, сотни — из Аргентины, Франции, Индии и других странах. OpenAI сообщила, что изучает проблему и работает над восстановлением функциональности ChatGPT.