Как следует из данных Downdetector, сбой затронул пользователей по всему миру. Тысячи жалоб поступили из Канады, сотни — из Аргентины, Франции, Индии и других странах. OpenAI сообщила, что изучает проблему и работает над восстановлением функциональности ChatGPT.
В ChatGPT произошел сбой
Тысячи пользователей столкнулись с проблемами при использовании чат-бота ChatGPT от компании OpenAI. По данным сервиса Downdetector, только в США было зафиксировано свыше 19 тыс. жалоб. Как передает Reuters, компания признала наличие проблемы.