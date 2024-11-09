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В ChatGPT произошел сбой

Тысячи пользователей столкнулись с проблемами при использовании чат-бота ChatGPT от компании OpenAI. По данным сервиса Downdetector, только в США было зафиксировано свыше 19 тыс. жалоб. Как передает Reuters, компания признала наличие проблемы.

Источник: AP 2024

Как следует из данных Downdetector, сбой затронул пользователей по всему миру. Тысячи жалоб поступили из Канады, сотни — из Аргентины, Франции, Индии и других странах. OpenAI сообщила, что изучает проблему и работает над восстановлением функциональности ChatGPT.