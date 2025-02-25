В центре Санкт-Петербурга откроют музей, посвященный бездомным

«Музей бомжей» (так будет называться учреждение) должен заработать уже 1 апреля в самом центре города на Гороховой улице. Несмотря на дату, кажется, это не розыгрыш, а его создатели настроены более чем серьезно.
Новостью об открытии поделился «Деловой Петербург». Создатель музея Антон Бородин рассказал изданию, что проект полностью частный, а экспозиция будет посвящена истории бездомных Северной столицы в разные эпохи.
Вход в музей будет платным: по словам создателя музея, часть денег пойдет на оплату работы учреждения, а часть — на помощь людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию.
«Центром экспозиции станут истории о людях, а точнее — их собирательных образах, из разных веков и их судьбы. Можно будет увидеть калику перехожего XIV века, разбойника и каторжника послепетровских времен, обитательницу ночлежки конца XIX века, советского бича, бомжа конца 1990-х и других интересных персонажей», — рассказал Бородин, прибавив, что экспозицию музея собирали больше года.
Музей будет работать только в формате экскурсионного обслуживания и принимать несколько десятков посетителей в день. Кроме этого в нем будут проходить тематические встречи и мероприятия.
Бородин уверен, что учреждение поможет снять стигму с аббревиатуры БОМЖ (без определенного места жительства) и поможет людям по-новому взглянуть на серьезную социальную проблему, скрывающуюся за четырьмя буквами.
О перспективах музея его создатель пока говорить не решается, поскольку «проект нестандартный», но целью называет не заработать денег, а «делать то, что нам нравится, распространять добро, быть полезными людям».
Интерес к социальной проблеме бездомных в городе стабильно высокий: именно в Санкт-Петербурге появилась «Ночлежка», одна из самых известных благотворительных организаций в стране, занимающихся помощью людям в сложных жизненных ситуациях.
Социолог и преподаватель НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Евгения Кузинер рассказала изданию, что аналогичный музей существует, например, в Лондоне. Петербургская инициатива смущает социолога названием, но Евгения уверена, что оно выбрано в маркетинговых целях.
В центре Санкт-Петербурга работает множество необычных коммерческих музеев: в двух шагах от Невского проспекта есть Музей пыток, Музей эмоций, Музей магии, Музей Гарри Поттера и много других учреждений. Цены в них, как правило, значительно выше, чем в государственных музеях, а качество обслуживания, судя по отзывам в интернете, бывает разным.
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