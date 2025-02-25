В центре Санкт-Петербурга откроют музей, посвященный бездомным

В центре Санкт-Петербурга работает множество необычных коммерческих музеев: в двух шагах от Невского проспекта есть Музей пыток, Музей эмоций, Музей магии, Музей Гарри Поттера и много других учреждений. Цены в них, как правило, значительно выше, чем в государственных музеях, а качество обслуживания, судя по отзывам в интернете, бывает разным.