В центре «Пеликан» рассказали о влиянии нефтепродуктов на птиц

В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работают центры по спасению птиц, пострадавших от мазута.
«Ветврачи назначают птице лечение. Есть стандартный набор заболеваний, от которых лечат — это заболевания, связанные с печенью, она поражается от воздействия нефтепродуктов, бывают повреждены и другие внутренние органы. В зависимости от этого есть некий минимальный набор лечения, который дается всем птицам… Дальше оценивается состояние каждой этой птицы… Птица, которая в нормальном состоянии после осмотра и минимальных манипуляций, отправляется на карантин и потом переводится в общие вольеры, где уже все вместе за ней смотрят, кормят, поят и так далее», — говорится в сообщении центра «Пеликан».
В пресс-службе также отметили, что в тех случаях, когда птица сильно пострадала, ее помещают в стационар. Это отдельное помещение в центре «Пеликан», где работают профессиональные ветврачи.
Реабилитационный центр «Пеликан» — подразделение Российского биологического общества, которое оказалось ближайшим к Анапе из числа тех, которые были готовы принимать птиц. Около 400 птиц, пострадавших от мазута, проходят реабилитацию на Ставрополье.