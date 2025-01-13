В центре «Пеликан» рассказали о влиянии нефтепродуктов на птиц

«Ветврачи назначают птице лечение. Есть стандартный набор заболеваний, от которых лечат — это заболевания, связанные с печенью, она поражается от воздействия нефтепродуктов, бывают повреждены и другие внутренние органы. В зависимости от этого есть некий минимальный набор лечения, который дается всем птицам… Дальше оценивается состояние каждой этой птицы… Птица, которая в нормальном состоянии после осмотра и минимальных манипуляций, отправляется на карантин и потом переводится в общие вольеры, где уже все вместе за ней смотрят, кормят, поят и так далее», — говорится в сообщении центра «Пеликан».