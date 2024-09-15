В центре Москвы спасатели провели операцию по спасению норки

В солнечный сентябрьский выходной спасатели сняли с дерева на Марксисткой улице… черную норку. Зверек потерялся и был очень напуган, теперь разыскивают его хозяина.
Как узнал «МК», необычного для столичных улиц зверька заметили в субботу мама и сын, возвращающиеся из музыкальной школы. У продуктового магазина мальчик Коля увидел красивую черную норку, которая беспокойно бегала под машинами. Семья стала махать руками, привлекая внимание, чтобы водители случайно не наехали на животное.
Прохожие пытались помочь поймать зверька, но он убежал на противоположную сторону дороги и залез на дерево. Мама и сын встали под деревом в надежде, что хищница побоится слезать, и вызвали спасателей. Норка была очень напугана, сильно нервничала и постоянно зевала. Но вниз не спускалась. К.
огда сотрудники общественного поисково-спасательного отряда «Спасрезерв» прибыли на место, зверек уже забрался на высоту 5−6 метров. Его сняли с помощи петли, как обычно снимают с деревьев котов. После норку посадили в кошачью переноску. Она хоть и выражала недовольство, но зато была в безопасности.
Беглянку передали специалистам Департамента природопользования. Если найдётся хозяин, то он сможет забрать животное.