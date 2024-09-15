В центре Москвы спасатели провели операцию по спасению норки

Прохожие пытались помочь поймать зверька, но он убежал на противоположную сторону дороги и залез на дерево. Мама и сын встали под деревом в надежде, что хищница побоится слезать, и вызвали спасателей. Норка была очень напугана, сильно нервничала и постоянно зевала. Но вниз не спускалась. К.