В центре Млечного Пути обнаружен загадочный объект

Во время изучения центра нашей галактики ученые обнаружили объект, не похожий ни на что, известное науке. Соответствующее исследование опубликовано в Astrophysical Journal Letters, пишет Popular Mechanics.
Ученые с помощью радиотелескопа ALMA выявили объект, который излучает только радиоволны очень маленького диапазона рядом с центром Млечного Пути. Ученые считают, что находка (она получила обозначение MUBLO) состоит из холодной пыли и газа, который быстро двигается. При этом ни один из известных объектов не подходит под описание этого явления. Вместе с тем есть некоторые предположения относительно того, что это может быть. Ученые назвали следующие варианты:
— протозвезда, то есть звезда, еще не ставшая полноценным астрономическим объектом;
— газовое облако, которое сжимается под действием гравитации;
— слияние звезд;
— высокоскоростное компактное газовое облако;
— черная дыра промежуточной массы.
По мнению ученых, вероятнее всего, что этот радиоисточник — слияние двух звезд или черная дыра промежуточной массы. Более убедительно звучит первая из этих гипотез, однако ученые указывают на то, что масса пыли MUBLO значительно больше, чем наблюдаемая масса в любом другом остатке слияния. Если говорить о гипотезе о черной дыре, то здесь подчеркивается, что обнаруженный объект нельзя объяснить известными характеристиками таких черных дыр.
Авторы исследования также предполагают, что неизвестный источник микроволн — это хорошо замаскированный известный объект. Однако есть вероятность, что это абсолютно новое явление.
Таким образом, пока ни одна из версий не объясняет точно появление MUBLO. Астрономы намерены продолжить наблюдения и обнаружить его новые особенности, что поможет выяснить, что же это на самом деле такое.
Ранее ученые обнаружили новую высокоскоростную звезду.
Айгуль Сабитова