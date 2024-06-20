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В центре Млечного Пути обнаружен загадочный объект

Он выпускает радиосигналы.

Источник: CSIRO/A. Cherne

Во время изучения центра нашей галактики ученые обнаружили объект, не похожий ни на что, известное науке. Соответствующее исследование опубликовано в Astrophysical Journal Letters, пишет Popular Mechanics.

Ученые с помощью радиотелескопа ALMA выявили объект, который излучает только радиоволны очень маленького диапазона рядом с центром Млечного Пути. Ученые считают, что находка (она получила обозначение MUBLO) состоит из холодной пыли и газа, который быстро двигается. При этом ни один из известных объектов не подходит под описание этого явления. Вместе с тем есть некоторые предположения относительно того, что это может быть. Ученые назвали следующие варианты:

— протозвезда, то есть звезда, еще не ставшая полноценным астрономическим объектом;

— газовое облако, которое сжимается под действием гравитации;

— слияние звезд;

— высокоскоростное компактное газовое облако;

— черная дыра промежуточной массы.

По мнению ученых, вероятнее всего, что этот радиоисточник — слияние двух звезд или черная дыра промежуточной массы. Более убедительно звучит первая из этих гипотез, однако ученые указывают на то, что масса пыли MUBLO значительно больше, чем наблюдаемая масса в любом другом остатке слияния. Если говорить о гипотезе о черной дыре, то здесь подчеркивается, что обнаруженный объект нельзя объяснить известными характеристиками таких черных дыр.

Авторы исследования также предполагают, что неизвестный источник микроволн — это хорошо замаскированный известный объект. Однако есть вероятность, что это абсолютно новое явление.

Таким образом, пока ни одна из версий не объясняет точно появление MUBLO. Астрономы намерены продолжить наблюдения и обнаружить его новые особенности, что поможет выяснить, что же это на самом деле такое.

Ранее ученые обнаружили новую высокоскоростную звезду.

Айгуль Сабитова