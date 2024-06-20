В центре Млечного Пути обнаружен загадочный объект

Ученые с помощью радиотелескопа ALMA выявили объект, который излучает только радиоволны очень маленького диапазона рядом с центром Млечного Пути. Ученые считают, что находка (она получила обозначение MUBLO) состоит из холодной пыли и газа, который быстро двигается. При этом ни один из известных объектов не подходит под описание этого явления. Вместе с тем есть некоторые предположения относительно того, что это может быть. Ученые назвали следующие варианты: