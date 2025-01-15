В центре Млечного Пути может скрываться гигантская невидимая звезда, считают ученые

Такая фермионно-бозонная звезда может быть гигантской, занимая до 10 тыс. световых лет в диаметре. Для сравнения, ширина всего Млечного Пути составляет 100 тыс. световых лет. Эта колоссальная структура почти полностью невидима и проявляет себя только слабым свечением газа.