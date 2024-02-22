В центре Барселоны обнаружены руины известной шоколадной фабрики 19 века

Археологическая служба Барселоны сообщила об удивительной находке в самом центре города. Специалисты назвали это «архитектурной матрешкой» — так говорят о зданиях, которые капитально перестраивали много раз. Каталонская «матрешка» успела побывать даже довольно известной в XIX веке шоколадной фабрикой. Теперь ее руины дают представление о том, как менялся образ Барселоны со средневековья до наших дней.
Реконструкция четырехэтажного особняка в Старом городе (Сьютат-Велья в Барселоне) на площади Плаца-де-ла-Льяна привела к тому, что были обнаружены многочисленные перестройки здания, археологические артефакты и более древние, чем считалось ранее, слои.
Тогда к строителям присоединились археологи и выяснили, что в поместье, которое датировали XIX веком, есть стены с арками и дверями большого средневекового дома XIV столетия. Поднятые архивные документы помогли установить, что изначально это здание было готическим особняком, который мог принадлежать «Пиа Альмойна» — благотворительной организации (богадельне) кафедрального собора Барселоны.
Далее в XV веке его превратили в общежитие Hostal de Santa Pere, которое проработало до XVI века, пока тогдашний хозяин не решил ремонтировать его, чтобы «привести к моде и стилю» того времени. В начале XVIII здание разделили на три объекта, один из которых сейчас и соответствует нынешнему зданию на площади Пласа-де-ла-Льяна, 23. И в течение того же столетия в этой части появилась шоколадная фабрика. Таким образом, здание представляет собой «матрешку» из разных архитектурных слоев возрастом примерно в 600 лет.
«В Альманахе Всемирной выставки 1888 года фабрика упоминается по адресу Плаца-де-ла-Льяна, 23 как “Гуардиа (Клементе). Шоколад и пастиллаже”. Найдены артефакты, связанные с этим производством: свинцовые пластины, которые использовали для изготовления этикеток шоколада, где указано, что сладости производятся на шоколадной фабрике шоколатье Клементе Гуардиа», — говорится в заявлении Археологической службы Барселоны.
В археологическом слое начала XVIII века ученые также обнаружили набор из семи больших керамических кувшинов. Их предназначение и содержимое еще предстоит выяснить в ходе раскопок.