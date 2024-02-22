В центре Барселоны обнаружены руины известной шоколадной фабрики 19 века

Далее в XV веке его превратили в общежитие Hostal de Santa Pere, которое проработало до XVI века, пока тогдашний хозяин не решил ремонтировать его, чтобы «привести к моде и стилю» того времени. В начале XVIII здание разделили на три объекта, один из которых сейчас и соответствует нынешнему зданию на площади Пласа-де-ла-Льяна, 23. И в течение того же столетия в этой части появилась шоколадная фабрика. Таким образом, здание представляет собой «матрешку» из разных архитектурных слоев возрастом примерно в 600 лет.