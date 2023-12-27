В центр Владивостока забрел редкий водяной олень

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-27532693&id=456313688&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В соцсетях появились видео, на которых олень бродит по снегу у жилого дома. Отмечается, что кадры сняты в ЖК в центре Владивостока.

«Очевидцам удалось запечатлеть уникальное явление — редкого водяного оленя. Это новый для России вид животного, впервые зафиксированный учеными национального парка “Земля леопарда” в 2019 году. Водяной олень пришел к нам из Китая и Корейского полуострова и теперь расселяется, популяция растет, в первую очередь на юго-западе Приморья, на “Земле леопарда”, где и расположен нацпарк — прямо через Амурский залив. Вероятно, что животное преодолело море и добралось до города. Они не боятся воды», — сказал собеседник.

Он отметил, что специалисты на 100% уверены, что это водяной олень. Самцы и самки отличаются наличием клыков. Их у особи на кадрах не видно, поэтому, скорее всего, это самка.

«По последним данным, на юго-западе Приморья фиксируется около 300 особей. Водяной олень внесен в Красную книгу Приморского края после работы специалистов “Земли леопарда”, — добавил собеседник.

В 2019 году в нацпарке был зафиксирован водяной олень (Hydropotes inermis). Этот вид впервые отмечен для фауны России и в границах бывшего СССР. Обнаружение ранее не встречавшихся в РФ копытных стало первым подобным событием в XXI веке. Ранее этих животных фиксировали на границе КНДР и КНР. Вероятной причиной расселения этих копытных на север ученые считают климатические изменения, снижение объема снежного покрова зимой либо рост численности.

По данным нацпарка на лето 2023 года, численность таких животных выросла в 1,8 раза с 2019 года, достигнув 300 особей. Эти животные расселяются по региону, сообщали ранее в «Земле леопарда».