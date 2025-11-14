700 тыс. рублей: как в Бурятии за госсчет отмечают День мигранта

Ежегодно 18 декабря мировое сообщество отмечает Международный день мигранта, учрежденный по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. К этой дате традиционно приурочены мероприятия в странах-членах ООН, работающих с вопросами миграции, а также в диаспорах и организациях, помогающих переселенцам адаптироваться на новом месте. В России этот международный день пока не получил широкого признания. Особняком на этом фоне выглядит Бурятия, где этот праздник отмечается чуть ли не ежегодно.