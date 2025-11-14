700 тыс. рублей: как в Бурятии за госсчет отмечают День мигранта

Ежегодно 18 декабря мировое сообщество отмечает Международный день мигранта, учрежденный по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. К этой дате традиционно приурочены мероприятия в странах-членах ООН, работающих с вопросами миграции, а также в диаспорах и организациях, помогающих переселенцам адаптироваться на новом месте. В России этот международный день пока не получил широкого признания. Особняком на этом фоне выглядит Бурятия, где этот праздник отмечается чуть ли не ежегодно.
По данным Росстата на 2025 год, население региона сократилось до 971 тысячи человек, при этом женщин в регионе на 35% больше, чем мужчин. Такое гендерное неравенство создает не только социальные проблемы, но и напрямую влияет на экономику региона, которому банально не хватает рабочих рук.
Республика не входит в число лидеров по привлекательности для иностранцев (доля регистраций мигрантов составляет всего 0,5% от общероссийской). Основной поток идет из стран СНГ — Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, а также Китая. Трудовые мигранты заполняют ниши в строительстве, сельском хозяйстве и сфере услуг, компенсируя нехватку местных кадров.
После пандемийного спада 2020 года, когда отток мигрантов вырос в 3,7 раза, ситуация стабилизировалась лишь в 2021 году, когда Бурятия впервые получила миграционный прирост в 1248 человек.
За госсчет
В этом году, согласно карточке с сайта госзакупок, празднование Дня Мигранта запланировано как двухдневный цикл событий, направленных на «гармонизацию межнациональных отношений». В программу войдут торжественный вечер «Мы — граждане России» с вручением свидетельств участникам программы переселения соотечественников, концерт с номерами национально-культурных объединений и выставка декоративно-прикладного творчества. Для детей мигрантов организуют квест-путешествие «По дорогам нашей дружбы» с знакомством с национальной литературой народов России.
Организатору необходимо обеспечить участие не менее 100 человек, включая представителей НКО, мигрантов и специалистов МВД по вопросам миграции. В рамках мероприятия будут распространяться памятки для трудовых мигрантов по оформлению документов и осуществлению трудовой деятельности.
ВФокусе Mail провел мониторинг официального портала госзакупок, но не обнаружил аналогичных тендеров на организацию Дня мигранта в других регионах России. Это позволяет предположить, что Бурятия стала одним из немногих, а возможно, и единственным субъектом РФ, где в 2025 году мероприятие проводится за счет бюджетных средств.
Всего, как удалось выяснить изданию, администрация республики Бурятия потратила на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню мигранта, в общей сложности 700 000 рублей за период с 2015 по 2025 годы.