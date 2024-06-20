В Бурятии разработали инновационный способ производства БАДа из облепихи

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Ученые Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) разработали инновационный способ производства биологически активной добавки (БАД) из плодов облепихи — с использованием ультразвуковой обработки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.
«Отличительные особенности инновации — использование ультразвуковой обработки и выдержка во влажном состоянии, это сокращает длительность процесса производства и улучшает функционально-технологические свойства готового продукта. Производство БАДа таким способом осуществляется из продуктов переработки жома облепихи», — пояснили в пресс-службе.
Активированная пищевая добавка на основе облепихового жома может использоваться при производстве лечебно-профилактических, функциональных пищевых продуктов, а также в качестве сырья для косметических и парфюмерных средств. Высокое содержание питательных веществ и пищевых волокон делает активированную добавку перспективным компонентом для производства кормов для сельскохозяйственных животных.
«Активация облепихового жома позволяет повысить содержание таких биологически активных веществ, как флавоноиды, токоферолы, каротиноиды, витамины — до 7% по сравнению с известными способами. При этом активированный облепиховый жом содержит более 27% пищевых волокон, они стабилизируют влагу и жировую составляющую продукта, — пояснили в пресс-службе. — Активация повышает водо- и жиросвязывающую способность добавки на 14% и 20% соответственно, и это улучшает технологические характеристики при производстве пищевых продуктов».
Процесс получения БАДа состоит из четырех этапов: обработка ультразвуком, выдержка во влажном состоянии, сушка и измельчение. «Такой способ физической обработки сырья из облепихового жома способствует повышению микробиологической безопасности. Жом биоактивируют, выдерживая его во влажном состоянии. Это позволяет осуществить фазу активации ферментов, под действием которых происходит набухание и наклевывание зародыша семян. Затем активированный облепиховый жом сушат до влажности 14% и измельчают», — пояснила один из авторов разработки, заведующий кафедрой «Технология продуктов из растительного сырья» ВСГУТУ, профессор Анна Золотарева.
В Бурятии облепиху выращивают в Селенгинском районе, в 2023 году там начал работать завод по переработке ягоды, его мощность — 50 тонн продукции в год.
Об университете.
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления — ведущее высшее учебное заведение на территории Дальнего Востока, представляющее собой многопрофильный учебный и научно-инновационный комплекс с широко развитой инфраструктурой и современной материально-технической базой. В университете реализуется 96 направлений подготовки по программам высшего и среднего профессионального образования.