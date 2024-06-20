В Бурятии разработали инновационный способ производства БАДа из облепихи

«Активация облепихового жома позволяет повысить содержание таких биологически активных веществ, как флавоноиды, токоферолы, каротиноиды, витамины — до 7% по сравнению с известными способами. При этом активированный облепиховый жом содержит более 27% пищевых волокон, они стабилизируют влагу и жировую составляющую продукта, — пояснили в пресс-службе. — Активация повышает водо- и жиросвязывающую способность добавки на 14% и 20% соответственно, и это улучшает технологические характеристики при производстве пищевых продуктов».