В Буркина-Фасо заявили о пресечении попытки убийства президента

«Буркина-Фасо в очередной раз пресекла попытки дестабилизации… Третьего января 2026 года в 23.00 была запланирована операция по дестабилизации страны. Она должна была состояться в виде серии целенаправленных убийств гражданских и военных, начиная с нейтрализации товарища капитана Ибрагима Траоре, главы государства, президента Буркина-Фасо», — сказал министр в эфире телерадиокомпании RTB.