В бундестаге призвали Францию и Германию к прямому диалогу с Россией

Лашет: Франция и Германия должны установить прямой диалог с Россией.

Источник: Freepik

Франция и Германия должны установить прямой диалог с Россией. С таким призывом выступил председатель комитета бундестага по внешней политике Армин Лашет, его слова приводит Der Tagesspiegel.

«Европа должна проводить независимую, сильную внешнюю политику и политику безопасности. Это также включает в себя автономию, суверенитет и отсутствие необходимости направлять свои собственные европейские идеи через американских посредников», — подчеркнул депутат.

Лашет добавил, что Париж и Берлин должны представить Москве «собственный европейский мирный план, который будет согласован с Украиной, с позиции силы». По его мнению, Европа не может быть представлена без Германии и Франции. Именно поэтому депутат выступает за совместную германо-французскую дипломатию.

Ранее сообщалось, что власти Европейского союза не поддержали выдвинутый Великобританией, Францией и Германией план мирного урегулирования конфликта на Украине.

