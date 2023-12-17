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17 декабря, источник: РБК

В Буэнос-Айресе ураган сломал символ города — железный цветок

Ураган обрушился на столицу Аргентины и провинцию Буэнос-Айрес накануне поздно вечером. Многие города остались без света, а в Буэнос-Айресе оказался поврежден символ города — гигантский цветок из алюминия Floralis Genérica.

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Источник: Reuters

В столице Аргентины, Буэнос-Айресе, в результате урагана оказался поврежден символ города — Floralis Genérica — гигантский цветок из алюминия, который находится в городе с 2002 года.

Как пишет La Nacion, непогода в городе началась рано утром 17 декабря. В городе оказались повалены деревья, часть из них упала на автомобили и перекрыла улицы, сломаны опоры уличного освещения, светофоры и повреждены провода, сорваны заборы.

Пострадал и Floralis Genérica. На фотографиях видно, что на нем поврежден один из лепестков.

Цветок имеет высоту 20 м и весит 18 т, расположен на площади Naciones Unidas. Скульптура была создана аргентинским архитектором Эдуардо Каталано в дань «уважения всем цветам» и подарена городу. По словам скульптора, Floralis Genérica представляет собой «синтез всех цветов и надежды, которая возрождается каждый день».

Шесть стальных лепестков открываются каждое утро в 8 утра и закрываются в полночь. Лепестки также закрываются при сильном ветре, чтобы защитить скульптуру, а в национальные праздники остаются открытыми весь день.

Ураган обрушился на столицу Аргентины и провинцию Буэнос-Айрес накануне поздно вечером. Многие города остались без света, в ряде из них отключена подача воды, с перебоями работает мобильная связь. В городе Баия-Бланка при обрушении крыши на соревнованиях по скейтборду погибли 13 человек.

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