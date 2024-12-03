В Будапеште оркестр под управлением Спивакова исполнил музыку Рахманинова

Спиваков рассказал, что последний раз выступал в венгерской столице еще во времена Советского Союза. Но Большой зал академии, которую Лист основал в 1875 году, ему был знаком — он играл там с другим своим коллективом «Виртуозы Москвы».
Отвечая на вопрос о программе концерта, Спиваков признался, что «Рахманинов живет у него в сердце». «Это икона для меня. Это всегда ответственность и великая радость. Это счастье — исполнять его музыку», — сказал художественный руководитель и главный дирижер НФОР.
По его словам, в музыке Рахманинова всегда удается найти что-то новое, она «вызывает поразительные эмоции». Рахманинов «был прав, когда сказал, что музыка рождается в сердце и идет к сердцу, музыка — это любовь», добавил Спиваков.
Он уточнил, что ранее уже исполнял на концертах с Мечетиной Второй концерт Рахманинова, но, несмотря на это, перед поездкой в Будапешт они провели репетицию. «Я человек старой школы, поэтому мы репетируем. Всегда», — подчеркнул Спиваков.
После Венгрии его ждут мастер-классы в Париже, а затем обширная программа в России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.
Препятствия и возможности
Спиваков также отметил, что получает много посланий от любителей классической музыки из других стран с выражением надежды на встречу с Национальным филармоническим оркестром России, который был учрежден в 2003 году Министерством культуры по поручению президента РФ Владимира Путина. Отвечая на вопрос, есть ли трудности с организацией выступлений за рубежом в силу политической ситуации, Спиваков заявил: «В трудностях надо всегда видеть возможности. Возможности есть у нас и будут в недалеком будущем. Я в этом абсолютно уверен».
«Российское искусство — это огромная часть глобального мира, глобальной культуры. И когда чего-то не хватает в этом мире, то это ощущается», — подчеркнул музыкант.
Как сообщил посол России в Венгрии Евгений Станиславов, концерт НФОР в Будапеште был организован при поддержке Министерства культуры РФ. «Венгрия никогда не отрицала русскую культуру и заслуживает того, чтобы принимать у себя звезд такого масштаба, как Владимир Спиваков», — сказал дипломат.
Все билеты на концерт российских музыкантов были раскуплены сразу же после поступления в продажу. В Большом зале академии Мечетина исполнила на бис одно из фортепианных произведений Рахманинова, а оркестр под управлением Спивакова сыграл отрывок из балета Петра Чайковского «Щелкунчик», а также музыку Йоганнеса Брамса, Белы Бартока и Дмитрия Шостаковича. На концерте присутствовал вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен.