В Будапеште оркестр под управлением Спивакова исполнил музыку Рахманинова

Спиваков также отметил, что получает много посланий от любителей классической музыки из других стран с выражением надежды на встречу с Национальным филармоническим оркестром России, который был учрежден в 2003 году Министерством культуры по поручению президента РФ Владимира Путина. Отвечая на вопрос, есть ли трудности с организацией выступлений за рубежом в силу политической ситуации, Спиваков заявил: «В трудностях надо всегда видеть возможности. Возможности есть у нас и будут в недалеком будущем. Я в этом абсолютно уверен».