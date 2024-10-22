В Брянске оштрафовали женщину из-за несуществующего ребенка

Уточняется, что женщину признали виновной в мошенничестве при получении выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Максимальное наказание за совершение данного преступления составляет 6 лет лишения свободы. В ходе судебного разбирательства жительница Брянска свою вину признала, в содеянном раскаялась и возместила ущерб в полном объеме.