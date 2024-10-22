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В Брянске оштрафовали женщину из-за несуществующего ребенка

В Брянске оштрафовали женщину за получение пособий на несуществующего ребенка.

Источник: © РИА Новости

ТУЛА, 22 окт — РИА Новости. Жительницу Брянска оштрафовали на 100 тысяч рублей за получение более 590 тысяч рублей в виде пособий по фиктивному свидетельству о рождении несуществующего ребенка, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области в своем Telegram-канале.

«Суд установил, что фигурантка дела незаконно получила более 590 тысяч рублей в качестве детского пособия и иных социальных выплат по фиктивному свидетельству о рождении несуществующего ребенка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что женщину признали виновной в мошенничестве при получении выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Максимальное наказание за совершение данного преступления составляет 6 лет лишения свободы. В ходе судебного разбирательства жительница Брянска свою вину признала, в содеянном раскаялась и возместила ущерб в полном объеме.

«Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил», — сообщает пресс-служба судов.