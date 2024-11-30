В британском зоопарке спасли от гибели пингвиненка Плюшку

Вот как объясняют спасение в самом зоопарке: «Пингвины едят редко, но огромными порциями, буквально заглатывая пищу. Делать это им удобно только стоя. Из-за того, что Плюшка не могла твердо стоять, ей было тяжело поглощать столько рыбы, и она начала голодать».