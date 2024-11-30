В британском зоопарке спасли от гибели пингвиненка Плюшку

Знакомьтесь: это пингвиненок Плюшка (Flop) из зоопарка Дадли Зу в Бирмингеме. Она совсем юная — вылупилась только в апреле, но у малышки уже очень непростая судьба.
Мама Плюшки умерла вскоре после родов, а отец стал надолго уходить из гнезда. Брошенная птичка подхватила инфекцию, из-за которой чуть было не потеряла возможность ходить, но, к счастью, находчивые сотрудники зоопарка нашли способ спасти малышку.
Трогательную историю Плюшки рассказало издание ITV News. Когда пингвиненка отнесли в инкубатор, он вдруг начал прихрамывать. Обезболивающие и противовоспалительные препараты не помогали: спустя сутки Плюшка не могла даже стоять на ногах. Анализ крови показал, что птица подхватила инфекцию.
Спустя всего несколько дней малышка уже почти не ела и ни с кем не общалась. Сотрудники готовились к печальному финалу, но ситуацию спасли детские ходунки — вернее, самодельная их импровизация для пингвинят.
Вот как объясняют спасение в самом зоопарке: «Пингвины едят редко, но огромными порциями, буквально заглатывая пищу. Делать это им удобно только стоя. Из-за того, что Плюшка не могла твердо стоять, ей было тяжело поглощать столько рыбы, и она начала голодать».
Сотрудники зоопарка стали придерживать Плюшку в стоячем положении и кормить ее чаще и небольшими порциями, постепенно выравнивая график кормежки — для этого кому-то каждый день приходилось оставаться на работе до 10 вечера, чтобы еще раз покормить пингвиненка.
Птица также прошла курс лечения антибиотиками — пережить лечение без полноценного питания ей было бы тяжело. Чтобы облегчить процесс пищеварения и снять нагрузку с Плюшки, сотрудники почти непрерывно, сменяя друг друга, помогали птице стоять и таскали ее по инкубатору.
«Каждое утро Плюшку сажали на постель так, чтобы ее лапы почти касались пола. В это время мы кормили других птенцов и наблюдали: вдруг она найдет силы встать и пойти самостоятельно».
Постепенно птица начала предпринимать попытки встать, но у нее еще долго не получалось даже поднять голову: малышка лишь заставляла себя скользить по полу на животе.
С учреждением связались коллеги из канадского Зоопарка Торонто, которые поделились своим опытом выхаживания птицы в аналогичном случае. Когда Плюшка, наконец, начала набирать вес, ее стали выпускать в бассейн ненадолго поплавать: это легче для мышц, чем стоять на суше.
Плавание очень помогло: через несколько дней тренировок птица уже могла уверенно держать голову и стоять прямо. Дальше к работе подключился птичий физиотерапевт, придумавший для Плюшки курс лечебной физкультуры, чтобы укрепить мышцы.
Через месяц после появления болезни птица впервые смогла провести целый день самостоятельно без помощи людей и даже пообщалась с другими пингвинятами. Скоро ее выпустят к основной колонии пингвинов.
По словам специалистов, болезнь не прошла бесследно: Плюшка навсегда останется меньше и более щуплой, чем ее собратья, а на спине малышки образовался небольшой горб, который уже не пройдет.
«Но благодаря стараниям и заботе всей команды, этот очень особенный пингвин нашел силы снова встать на ноги — теперь мы с интересом ждем, как сложится его дальнейшая жизнь», — оптимистично завершает рассказ представитель зоопарка.
Ранее рассказывали о королевском пингвиненке из Австралии, у которого детство прошло совершенно безоблачно: он так много ел и так быстро рос, что стал самым крупным в своем аквариуме.