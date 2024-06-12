В Британском музее пройдет выставка «Шелковый путь»

В Британском музее впервые будут представлены экспонаты выставки «Шелковый путь» из Самарканда. Монументальная настенная роспись VII века длиной в 6 метров, шахматные фигурки из слоновой кости VIII века и другие ценные экспонаты будут привезены в Лондон в сентябре.
Невероятно интересно распространять историю Шелкового пути в тех частях света, которые традиционно не ассоциируются с его популярным образом, в том числе и здесь, в Великобритании.
Великий шелковый путь — караванная дорога, связывавшая Восточную Азию со Средиземноморьем в период Античности и в Средние века. В первую очередь использовался для вывоза шёлка из Китая, с чем и связано его название.
Новаторская выставка «Шелковый путь», охватывающая период с 500 по 1000 год нашей эры, выйдет за рамки популярного представления о торговле между востоком и Западом. Более 300 объектов будут представлены в Британском музее, чтобы продемонстрировать глубокую связь между культурами и континентами до развития современного глобализированного мира.
У нас, конечно же, будут верблюды, шелк и караваны, которые также являются очень важной частью Великого шелкового пути. Но мы хотели пойти дальше и рассказать более насыщенную историю о сетях в разных направлениях и перемещении объектов, людей и культуры по ним.
Тем временем в Казахстанские степи из европейских зоопарков возвращают исчезнувших на два столетия диких лошадей.
Кристина Корчанова