В Британском музее пройдет выставка «Шелковый путь»

У нас, конечно же, будут верблюды, шелк и караваны, которые также являются очень важной частью Великого шелкового пути. Но мы хотели пойти дальше и рассказать более насыщенную историю о сетях в разных направлениях и перемещении объектов, людей и культуры по ним.