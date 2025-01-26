В Британии заявили, что содержание собаки не сделает людей счастливее

Тем не менее издание отмечает, что многие из этих проблем возникают из-за того, что хозяева не могут должным образом заботиться о своих питомцах, обеспечивать им лучшие условия жизни. DM пишет, что чаще всего это происходит из-за того, что люди халатно подошли к вопросу о содержании собаки, не соразмерив свои ресурсы.