В Британии вырос спрос на истребители Spitfire времен Второй мировой

В Великобритании стали пользоваться большим спросом восстановленные истребители Spitfire времен Второй мировой войны, пишет The Times со ссылкой на главу компании-реставратора Airframe Assemblies Стивена Визарда.

«У нас идет бурная торговля. Мы очень заняты, как никогда заняты. Мы находимся в той точке, о которой я никогда не думал», — сказал он.

В ангаре компании максимально помещаются семь Spitfire, и он полностью заполнен, отчего Airframe Assemblies вынуждены отказываться от некоторых заказов. Вскоре планируется расширение, чтобы можно было восстанавливать дополнительно два самолета.

Среди клиентов компании — музеи, коммерческие пилоты, которые хотят использовать истребители для бизнеса, а также «энтузиасты», в том числе обеспеченные люди. Стоимость восстановленного Spitfire — £3 млн (около 350 млн руб. по курсу на момент публикации).

Речь идет именно о восстановлении, а не изготовлении современной точной копии, поскольку последнее запрещено по правилам Управления гражданской авиации (Civil Aviation Authority, CAA). Но иногда в готовом самолете может быть только 5−8% оригинальных деталей, сказал Визард. Они представляют собой найденные в той или иной стране обломки.