В Британии врачам скорой помощи рекомендовали схему «брось и иди»

Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании рекомендовала медикам из скорой помощи внедрить в работу схему «брось и иди» (drop and go), которая уже применяется в Лондоне, чтобы сократить время приезда по вызовам к пациентам с инфарктами, инсультами и другими серьезными состояниями, пишет The Times. Такая практика предусматривает, что «неотложка» может не дожидаться госпитализации и уезжать по другим вызовам через 45 минут ожидания в клиниках.