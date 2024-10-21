В Британии врачам скорой помощи рекомендовали схему «брось и иди»

Генеральный директор лондонской службы скорой помощи Дэниел Элкелес заявил, что до введения практики «бросай и иди» в британской столице ежедневно тратилось до 600 часов на ожидание в очередях, для того чтобы передать пациентов в больницу. «И это время, которое можно было бы потратить на вызовы и уход за больными. Сейчас потери по времени сократились почти вдвое», — сказал он.