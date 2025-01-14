В Британии в два раза выросло число сдающих русский язык выпускников школ

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Число школьников, выбирающих русский язык для сдачи на выпускных экзаменах, выросло в Великобритании примерно в два раза за последние пять лет. Об этом свидетельствуют проанализированные ТАСС данные Министерства образования Соединенного Королевства и британского парламента.
Так, в 2019 году экзамен A-level (аналог российского ЕГЭ) по русскому языку сдавали 693 выпускника старшей школы для поступления в вузы. Через пять лет число таких школьников выросло до 1 044 человек. Также увеличилось и число школьников, которые сдают русский язык при получении аттестата о завершении среднего образования GCSE (аналог ОГЭ), — с 1,6 тыс. выпускников в 2018/2019 учебном году до почти 2,6 тыс. в 2022/2023 учебном году.
Ранее руководитель лондонского образовательного центра «Знание» Айна Мамаева рассказала в интервью ТАСС, что интерес к русскому языку и русской культуре в Великобритании сохраняется даже на фоне непростой геополитической обстановки. Она отмечала, что среди абитуриентов, сдающих выпускные экзамены по русскому языку, встречаются как англофоны, не имеющие прямого отношения к русской среде, так и дети из русскоговорящих семей, включая украинских беженцев.
13 января генсек НАТО Марк Рютте пригрозил странам Евросоюза, что им придется учить русский язык через 4−5 лет, если они не выделят на военные нужды значительно больше денег, чем нынешние 2% ВВП. После этого Россотрудничество посоветовало Рютте начинать учить русский язык заранее с помощью онлайн-курсов или очно в Русских домах.