В Британии в два раза выросло число сдающих русский язык выпускников школ

Так, в 2019 году экзамен A-level (аналог российского ЕГЭ) по русскому языку сдавали 693 выпускника старшей школы для поступления в вузы. Через пять лет число таких школьников выросло до 1 044 человек. Также увеличилось и число школьников, которые сдают русский язык при получении аттестата о завершении среднего образования GCSE (аналог ОГЭ), — с 1,6 тыс. выпускников в 2018/2019 учебном году до почти 2,6 тыс. в 2022/2023 учебном году.