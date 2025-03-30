В Британии снесут особняк, балы в котором посещала Джейн Остин

Владельцы Шук Тинг, Шарон Леунг и Джиллиан Син Ханг Хо купили поместье площадью 232 акра (около 94 га) в октябре 2022 года за £17 млн (1,844 млрд руб.). По их словам, здание стало «усталым и неуправляемым», поэтому они подали заявку на снос, которую и одобрил окружной совет.