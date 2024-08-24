В Британии разработали план на случай смерти кота Ларри из резиденции премьер-министра

Как отметили в газете, за время службы он расправился с несколькими мышами и «проводил с поста пятерых премьер-министров».
«Среди наиболее тщательно охраняемых секретов высокопоставленных чиновников в правительстве — планы на случай смерти члена королевской семьи. Но есть еще одна фигура, которая была постоянным спутником и умиротворяла присутствием шестерых премьер-министров, для которого была также тщательно проработана процедура информирования нации на случай его кончины, — это кот Ларри», — пишет газета.
Ларри попал на Даунинг-стрит из лондонского приюта для животных «Баттерси». 16 февраля 2011 года он занял должность главного мышелова резиденции правительства и, как подобает высокопоставленным чиновникам, получил собственный траурный спецплан под кодовым названием «Ларри Бриджес». В рамках плана подобраны фото для иллюстрации скорбных новостей и размещения в соцсетях, составлены пресс-релизы.
При этом источники из резиденции уверяют, что Ларри чувствует себя хорошо и завершать свои девять жизней не собирается.
В июле кот Ларри назвал себя главным в резиденции после ухода с поста главы правительства Риши Сунака. В соответствующей заметке у себя в аккаунте соцсети Х мышелов заявил о намерении сменить замки, после того как «некоторые старые жильцы съезжают».
В октябре 2022 года кот Ларри в соцсети прокомментировал объявление об отставке Лиз Трасс. Ларри заявил, что ему поступило предложение от короля занять освободившееся место главы правительства. Пользователи Сети поддержали кота-политикана и отметили, что из него вышел бы неплохой премьер, ведь он стал свидетелем смены не одного премьер-министра.