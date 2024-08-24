В Британии разработали план на случай смерти кота Ларри из резиденции премьер-министра

В октябре 2022 года кот Ларри в соцсети прокомментировал объявление об отставке Лиз Трасс. Ларри заявил, что ему поступило предложение от короля занять освободившееся место главы правительства. Пользователи Сети поддержали кота-политикана и отметили, что из него вышел бы неплохой премьер, ведь он стал свидетелем смены не одного премьер-министра.