В Британии раскрыли отношение граждан королевства к России

В частности, 61 процент британцев назвал Россию главным врагом Великобритании. Второе и третье место заняли Иран и Китай (51 и 33 процента соответственно).
«Вместе с этим Россия вошла в тройку самых могущественных государств мира, уступив только Соединенным Штатам (72 процента) и Китаю (54 процента)», — говорится в статье.
Кроме того, 24 процента опрошенных назвали военную помощь Украине главным способом поддержки постсоветской страны. В качестве других вариантов называются экономические санкции против России и предоставление убежища беженцам (14 и 6 процентов).