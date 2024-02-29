В Британии повысили возрастной рейтинг «Мэри Поппинс» из-за дискриминации

В карточке фильма «Мэри Поппинс» на сайте IMDb указано, что картина получила 22 премии, кроме того, у нее есть 17 номинаций на кинонаграды. В том числе мюзикл был удостоен пяти статуэток «Оскар»: за монтаж, визуальные эффекты, песню, саундтрек и лучшую женскую роль (Джули Эндрюс). Исполнительница роли Мэри Поппинс Джули Эндрюс также получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль и премию Британской академии BAFTA за многообещающий дебют в главной роли.