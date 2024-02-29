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В Британии повысили возрастной рейтинг «Мэри Поппинс» из-за дискриминации

Часть лексики в мюзикле признана оскорбительной в расовом отношении.

Британский совет по классификации фильмов решил повысить возрастной рейтинг мюзикла 1964 года «Мэри Поппинс». Причина — «дискриминирующая лексика». У картины появится маркировка PG, что означает: детям просмотр фильма рекомендуется в присутствии родителей, пишет Deadline. Раньше у ленты была маркировка U, то есть считалось, что она не содержит материалов, которые могут оскорбить или причинить вред.

Как отметили в Deadline, не уточняется, что именно сочли «дикриминирующей лексикой». По данным Daily Mail, предупреждение относится к слову Hottentots («готтентоты»), которое европейцы употребляли в отношении кочевых скотоводов Южной Африки. Сейчас оно считается оскорбительным в расовом отношении. В мюзикле его дважды произносит персонаж Адмирал Бум (Реджинальд Оуэн).

В Великобритании мюзикл перевыпустят в честь 60-летия со дня премьеры в следующем месяце.

В карточке фильма «Мэри Поппинс» на сайте IMDb указано, что картина получила 22 премии, кроме того, у нее есть 17 номинаций на кинонаграды. В том числе мюзикл был удостоен пяти статуэток «Оскар»: за монтаж, визуальные эффекты, песню, саундтрек и лучшую женскую роль (Джули Эндрюс). Исполнительница роли Мэри Поппинс Джули Эндрюс также получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль и премию Британской академии BAFTA за многообещающий дебют в главной роли.

В Daily Mail напомнили, что Британский совет по классификации фильмов на днях понизил с 18 до 15 возрастной рейтинг триллера «Бойцовский клуб» (1999), несмотря на сцены с изображением жестокого насилия. Главные роли в экранизации культового романа Чака Паланика сыграли Эдвард Нортон, Брэд Питт и Хелена Бонем Картер.