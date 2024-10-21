Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии посетители пабов возмутились уменьшению крепости пива

Одна из самых популярных марок пива в британских пабах Grolsch (производитель Asahi) решила уменьшить крепость напитка, что привело к недовольству посетителей заведений. Об этом пишет Daily Mail. Как пишет издание, понижение крепости пива вызвало большое количество негативных постов в социальных сетях.

Источник: Freepik.com/CC0

По данным издания, пиво этой марки изначально было крепостью 5%. После этого крепость сначала снизили до 4%, а потом до 3,4%. При этом Daily Mail пишет, что подобная практика в Британии используется не впервые. Ранее крепость пива сокращали Foster’s, Old Speckled Hen, Kronenbourg и Hophead. Посетители пабов уже назвали эту практику «дринкфляцией».

Ранее Fox News писал о том, что в Британии остро стоит вопрос повышения налогов на продукты питания, в том числе на напитки в барах. Чтобы привлечь к этому внимание, житель страны Джей Чан решил выпить пива во всех парламентских округах Британии. Он подсчитал, что это займет у него около 20 лет и может обойтись более чем в $4 тыс. только на напитки.