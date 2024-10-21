В Британии посетители пабов возмутились уменьшению крепости пива

Ранее Fox News писал о том, что в Британии остро стоит вопрос повышения налогов на продукты питания, в том числе на напитки в барах. Чтобы привлечь к этому внимание, житель страны Джей Чан решил выпить пива во всех парламентских округах Британии. Он подсчитал, что это займет у него около 20 лет и может обойтись более чем в $4 тыс. только на напитки.