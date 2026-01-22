В Британии почти 600 тыс. безработных подростков призвали отправить в армию

«Резкий рост числа получателей социальных пособий слишком драматичен, чтобы его можно было объяснить реальными случаями. Когда Управление национальной статистики спрашивает людей об их здоровье, рекордное количество респондентов отвечает, что у них всё хорошо. Многие из четырёх миллионов заявителей, которым сказали, что им не нужно искать работу, находятся в расцвете сил. Из них 584 000 — в возрасте от 16 до 24 лет, а 3,1 миллиона — от 25 до 49 лет», — говорится в материале.