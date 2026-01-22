В Британии почти 600 тыс. безработных подростков призвали отправить в армию

Британские журналисты призывают отправить 584 тыс. безработных молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет в армию, потому что они получают пособия «просто так» и ничего не хотят делать, материал из The Sun перевел aif.ru.
Уточняется, что сейчас безработных в стране насчитывается 4,17 млн человек, за год их число выросло на миллион.
«Резкий рост числа получателей социальных пособий слишком драматичен, чтобы его можно было объяснить реальными случаями. Когда Управление национальной статистики спрашивает людей об их здоровье, рекордное количество респондентов отвечает, что у них всё хорошо. Многие из четырёх миллионов заявителей, которым сказали, что им не нужно искать работу, находятся в расцвете сил. Из них 584 000 — в возрасте от 16 до 24 лет, а 3,1 миллиона — от 25 до 49 лет», — говорится в материале.
Экономика просто не сможет расти, если у нас будет всё больше людей, официально признанных безработными, они — обуза, которую приходится нести на плечах работающих британцев, заявил автор материала.
«По мере ухудшения международной обстановки нам крайне необходимо тратить больше денег на оборону. Однако вместо этого деньги уходят на социальное обеспечение», — добавил он.
Отмечается, что сейчас армия Британии насчитывает всего 74 тыс. военнослужащих.