В Британии планируют сократить 10 тыс. госслужащих

Ривс подчеркнула, что каждому ведомству поручат проработать вопрос сокращения административных бюджетов на 10%. Она отметила, что в некоторых случаях функции тех сотрудников, которые подпадут под сокращения, будут выполняться автоматически с помощью искусственного интеллекта. По ее словам, сокращения не затронут «людей на переднем крае в школах, больницах и полиции».