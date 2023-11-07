07:38 (мск), источник: © РИА Новости

В Британии обнаружили тайник с 260-летними письмами плененным морякам

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Тайник с письмами от родных и близких для французских моряков, пленённых британскими солдатами 260 лет назад, нераспечатанные с момента их отправки, обнаружили и впервые прочитали в архиве в Великобритании, сообщает газета Guardian.

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Источник: AP 2023

«Забытая пачка любовных писем, отправленных французским морякам более 260 лет назад, но никогда прежде не открывавшихся и не прочитанных, была обнаружена в британских военно-морских архивах, раскрывая интимные подробности супружеской и семейной жизни XVIII века», — пишет издание.

Письма предназначались для экипажа французского корабля «Галатея», заключенного под стражу после захвата судна британцами во время Семилетней войны в 1758 году. Местные власти, получив письма от родственников заключенных, установили, что в переписке нет военной ценности, и оставили их на хранение. Так нераспечатанные письма были забыты до тех пор, пока их случайно не обнаружил профессор Кембриджского университета Рено Морье в Национальном архиве в Лондоне.

Отмечается, что в более чем 100 найденных письмах содержится большое количество романтических посланий и любовных ссор, а также трогательные послания от матерей моряков. Так мать молодого моряка Николя Кенеля написала ему, жалуясь, что своей невесте он пишет больше, чем ей.

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