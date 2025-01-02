В Британии нашли женщину, объявленную пропавшей более полувека назад

В 1972 году из Ковентри в Западном Мидленде пропала 16-летняя Шейла Фокс. В ориентировке полиции было указано, что девушка жила вместе с родителями и могла находиться в отношениях с молодым человеком. Полиция также опубликовала заметку о том, что Фокс могла самостоятельно покинуть Ковентри.