В Британии нашли остатки обеда возрастом 2850 лет эпохи бронзового века

Найдены остатки древнего обеда возрастом 2850 лет в деревне бронзового века в Англии, об этом пишет CNN. Раскопки идут на территории Must Farm в Уиттлси, недалеко от Питерборо, в графстве Кембриджшир на востоке Англии. Работы ведет археологическое подразделение Кембриджского университета (Cambridge Archaeological Unit, CAU).
Исследования обнаружили удивительно хорошо сохранившиеся фрагменты быта, в том числе ложку, брошенную в миске с недоеденной кашей, а также другие артефакты, среди которых деревянные ведра и керамика.
«Одно из этих ведер оказалось со множеством порезов дна. Исходя из этого мы поняли, что люди того времени поступали так: когда им требовалась импровизированная разделочная доска, просто переворачивали ведро вверх дном», — сказал археолог из Кембриджского университета Крис Уэйкфилд.
Must Farm эксперты называют «британскими Помпеями», здесь удалось собрать обширные данные, раскрывающие информацию об обществе бронзового века. На территории нынешней Британии период начался около 2500 лет до нашей эры с появлением бронзовых предметов. Человек начал осваивать сплав меди с другими металлами, чаще всего с оловом.
«Одной из самых невероятных находок в свайном поселении Must Farm стал горшок, которому присвоен номер 44. Это грубая керамическая чаша, в которой хранилась еда в период, когда пожар уничтожил это место. В ней находилась “кашеобразная” смесь пшеничной муки и животных жиров, внутри же была деревянная лопаточка, используемая для перемешивания содержимого, она была обнаружена прижатой к внутренней части чаши», — сказано в официальном аккаунте CAU в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Ранее археологи нашли одну из самых первых кузнецких мастерских Британии. Возраст открытия составляет около 2700 лет. Раскопки проводились на территории Южного Оксфордшира. Здесь сохранилось практически все, чем пользовались древние мастера, — от защитных сильфонов до крошечных кусочков металла, отлетавших в стороны, когда раскаленному железу придавали форму. Вместе с тем до наших дней сохранились остатки здания кузницы и даже неповрежденная фурма. Археологи отметили, что были «совершенно потрясены» подобной находкой.