В Британии нашли остатки обеда возрастом 2850 лет эпохи бронзового века

«Одной из самых невероятных находок в свайном поселении Must Farm стал горшок, которому присвоен номер 44. Это грубая керамическая чаша, в которой хранилась еда в период, когда пожар уничтожил это место. В ней находилась “кашеобразная” смесь пшеничной муки и животных жиров, внутри же была деревянная лопаточка, используемая для перемешивания содержимого, она была обнаружена прижатой к внутренней части чаши», — сказано в официальном аккаунте CAU в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).