В Британии мастера маникюра подрались возле школы из-за дизайна ногтей

В Великобритании полицейские приступили к расследованию из-за драки матерей возле начальной школы, пишет The Sun и публикует кадры потасовки. Как пишет издание, женщины — мастера маникюра и поссорились из-за дизайна ногтей, ранее они критиковали работы друг друга в социальных сетях.
Одна из них в порыве ссоры укусила другую за палец. Та, в свою очередь, пытаясь вырвать руку, хватала соперницу за волосы и била ее.
Потрясенные произошедшим свидетели — тоже матери школьников — пытались разнять дерущихся. В это время учителя зашторили окна — так они пытались защитить детей от развернувшейся под окнами школы сцены.
Укушенной за палец женщиной оказалась 32-летняя Софи Маккей. «Это было нечто непостижимое. И все из-за ногтей. Я отводила свою восьмилетнюю дочь в школу, когда эта Алия напала на нас. Она ударила мою сестру по губам, а потом повалила нас обеих на землю и стала кусать меня за палец. Я звала на помощь учителя и была уверена в том, что мой палец так и останется у нее во рту», — рассказала Маккей.
По словам Маккей, конфликт начался из-за того, что она начала работать в новом районе, там, где уже вела свою деятельность ее «коллега». «Она называла меня в интернете жирной, паршивой, самоуверенной сучкой», — утверждает женщина.
В результате драки она получила повреждение нервов на двух пальцах, была вынуждена сделать прививку от столбняка и пропить курс антибиотиков. Комментарии женщины, которую Маккей назвала Алией, в публикации не приводятся.