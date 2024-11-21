В Британии мастера маникюра подрались возле школы из-за дизайна ногтей

Укушенной за палец женщиной оказалась 32-летняя Софи Маккей. «Это было нечто непостижимое. И все из-за ногтей. Я отводила свою восьмилетнюю дочь в школу, когда эта Алия напала на нас. Она ударила мою сестру по губам, а потом повалила нас обеих на землю и стала кусать меня за палец. Я звала на помощь учителя и была уверена в том, что мой палец так и останется у нее во рту», — рассказала Маккей.