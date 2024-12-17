В Британии изучат связь антиоксиданта из красного вина с защитой от рака

Профессор считает, что ресвератрол может задерживаться в кишечнике, оказывать воздействие на ткани толстой кишки и таким образом предотвращать появление опухоли.
«В исследованиях на чашках Петри в нашей лаборатории мы обнаружили, что ресвератрол может вызывать аутофагию (самопоедание. — РБК) в раковых тканях. Это означает, что рак может быть остановлен», — сказала Браун.
The Telegraph пишет, что ресвератрол позволяет предотвращать диабет второго типа.
Ресвератрол — это очень многообещающее соединение, которое обладает некоторыми защитными эффектами красного винограда и красных ягод. Мы всегда стремимся исследовать потенциал натуральных веществ, потому что они более безопасны. Это очень важно, когда мы говорим о терапии для здоровых людей, но которая при этом способна снизить риск заболевания раком.
Ранее испытания ресвератрола проводил доктор Джеймс Смолига из Университета Тафтса в США в начале 2000-х. Тогда тесты на мышах показали, что ресвератрол потенциально способен снизить скорость развития опухолей и увеличить продолжительность жизни. Теперь стало известно, что потенциал ресвератрола в предотвращении рака кишечника крайне высок.
В то же время, по словам профессора Браун, существует множество разных подтипов рака кишечника и некоторые из них могут вообще не реагировать на ресвератрол.
Ранее британский эпидемиолог, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор в эфире радио Би-би-си заявил, что красное вино способно значительно снизить риск диабета, а также кровяное давление и уровень холестерина.
До этого британские исследователи обнаружили, что употребление алкоголя увеличивает риск возникновения семи разных типов рака — молочной железы, кишечника, ротовой полости, пищевода, печени, глотки и гортани.