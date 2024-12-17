В Британии изучат связь антиоксиданта из красного вина с защитой от рака

Ресвератрол — это очень многообещающее соединение, которое обладает некоторыми защитными эффектами красного винограда и красных ягод. Мы всегда стремимся исследовать потенциал натуральных веществ, потому что они более безопасны. Это очень важно, когда мы говорим о терапии для здоровых людей, но которая при этом способна снизить риск заболевания раком.