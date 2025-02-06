В Британии беременная женщина очнулась после клинической смерти

30-летняя жительница Великобритании Наташа Сокунби пережила 14-минутную клиническую смерть на 37-й неделе беременности, но сумела выжить. Когда она пришла в себя, то уже была не беременной женщиной, а матерью новорожденного ребенка.
Как сообщает издание Mirror, трагедия едва не случилась на 37-й неделе, когда женщина почувствовала себя плохо: начались боли в груди и затрудненное дыхание. Она отправилась в отделение неотложной помощи, где потеряла сознание, и у нее случилась остановка сердца. Медики в госпитале Royal Stoke University Hospital боролись за то, чтобы спасти женщину и ее ребенка, пациентке срочно сделали кесарево сечение, параллельно выполняя реанимационные действия. Спустя 30 минут непрерывных усилий состояние женщины стабилизировалось, и ее удалось ввести в искусственную кому.
Она проснулась на следующий день и узнала, что родила девочку весом 2900 г. Заранее пол будущего ребенка Наташа и ее супруг сознательно не выясняли. Малышку назвали Бо. Дочка оставалась в отделении для новорожденных несколько дней, а врачи сообщили матери, что ее клиническая смерть продолжалась 14 минут и фактически ребенка доставали из мертвого тела. Молодая мама провела в общей сложности три недели в больнице, ей установили кардиостимулятор, чтобы предотвратить повторную остановку сердца в будущем.
В этом состоянии при внешних признаках смерти организма сохраняется потенциальная возможность восстановления его жизненных функций с помощью методов реанимации.
Ранее стало известно, что жительница Тольятти с донорским сердцем родила ребенка спустя два года после проведенной ей экстренной трансплантации. Ей тогда был поставлен диагноз «дилатационная кардиомиопатия», сердце не справлялось с минимальной физической нагрузкой. Женщину эвакуировали из Самарской области с помощью службы санавиации в столичный Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова, где провели пересадку. Меньше чем через 12 месяцев после такой серьезной операции девушка встала на учет по беременности, которую наблюдала целая команда врачей из-за рисков отторжения донорского сердца и невынашивания беременности.