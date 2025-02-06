В Британии беременная женщина очнулась после клинической смерти

Ранее стало известно, что жительница Тольятти с донорским сердцем родила ребенка спустя два года после проведенной ей экстренной трансплантации. Ей тогда был поставлен диагноз «дилатационная кардиомиопатия», сердце не справлялось с минимальной физической нагрузкой. Женщину эвакуировали из Самарской области с помощью службы санавиации в столичный Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова, где провели пересадку. Меньше чем через 12 месяцев после такой серьезной операции девушка встала на учет по беременности, которую наблюдала целая команда врачей из-за рисков отторжения донорского сердца и невынашивания беременности.