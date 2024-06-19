В Бразилии разработали хлеб, предотвращающий астму

Астма является одним из самых распространенных заболеваний в мире. По данным специалистов, от бронхиальной астмы ежегодно умирают около 250 тысяч человек по всему миру.
Точные причины возникновения астмы плохо изучены. Однако известно, что болезнь связана с раздражителями окружающей среды, диетой и микробиотой кишечника. Пациентам с этим заболеванием полезен прием пробиотиков в виде отдельных препаратов или в смеси с молочными продуктами, такими как молоко, йогурт и кефир.
Ученые из Университета Сан-Паулу экспериментировали с добавлением пивных дрожжей штамма Saccharomyces cerevisiae UFMG A-905 в состав хлеба. Ранее исследования показали, что они облегчают симптомы астмы у мышей.
Исследователи сравнили три вида хлеба: первый был заквашен коммерческими дрожжами, второй — S. cerevisiae UFMG A-905, а третий — S. cerevisiae UFMG A-905 с добавлением микрокапсулы с содержанием живой S. cerevisiae UFMG A-905. Инкапсулированные живые дрожжи были внесены в состав для улучшения жизнеспособности и активности пробиотиков при высокой температуре, которая достигается в процессе выпечки.
Мышей с астмой кормили разными видами хлеба в течение 27 дней. После этого срока выяснилось, что у грызунов, которые получали выпечку с S. cerevisiae UFMG A-905, наблюдалось меньшее воспаление дыхательных путей и более низкие уровни биомаркеров заболевания в крови.
У мышей, которых кормили хлебом с микрокапсулированными дрожжами, гиперреактивность дыхательных путей и уровни другого биомаркера астмы (IL17A) также были снижены. Эти результаты были аналогичны результатам предыдущих исследований, подтверждающих, что живой S. cerevisiae UFMG A-905 может помочь предотвратить астму.
Теперь ученые занимаются разработкой протокола клинического испытания для наблюдения за воздействием нового хлеба на людей.
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Анна Морозова