В Бразилии разработали хлеб, предотвращающий астму

Исследователи сравнили три вида хлеба: первый был заквашен коммерческими дрожжами, второй — S. cerevisiae UFMG A-905, а третий — S. cerevisiae UFMG A-905 с добавлением микрокапсулы с содержанием живой S. cerevisiae UFMG A-905. Инкапсулированные живые дрожжи были внесены в состав для улучшения жизнеспособности и активности пробиотиков при высокой температуре, которая достигается в процессе выпечки.