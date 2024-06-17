В Бразилии пытаются спасти один из редчайших видов кошки

Экологи из бразильской природоохранной некоммерческой организации Pró-Carnívoros предупреждают, что пампасская кошка Муньо вымрет через пять-десять лет. Среда обитания этого вида сокращается из-за активного расширения пахотных земель и экстенсивного разведения крупного рогатого скота.
О пампасской кошке Муньо известно не так много. Специалисты даже не могут прийти к единому мнению о том, является ли Leopardus munoai отдельным видом или он — подвид Leopardus colocola.
Сохранить пампасскую кошку оказалось непросто. Специалисты создавали природоохранный альянс на юге Бразилии, северо-востоке Аргентины и в Уругвае — странах, которые являются домом животного. Экологи проводили образовательные визиты в школы и университеты, организовывали кампанию по отлову кошек с использованием GPS-ошейников и мониторинг 60 фотоловушек, установленных на территориях обитания Leopardus munoai. Однако все усилия практически сошли на нет, поскольку недавние наводнения в Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия) затопили почти всю территорию штата.
Главная угроза для пампасской кошки — потеря среды обитания. Из-за этого вид все чаще подвергается угрозам, связанным с человеком, в том числе со стороны домашних собак, мести за охоту на домашнюю птицу и наездам автомобилей. «Все это приближает кошку к вымиранию», — говорят специалисты.
Сейчас эксперты изучают возможность разведения пампасских кошек в неволе до тех пор, пока их численность не восстановится. Также немаловажной идеей является сохранение конкретной среды обитания кошек Муньо.
Спасение пампасской кошки Муньо имеет решающее значение как для самого вида, так и для биоразнообразия, так как животные играют уникальную роль в поддержании баланса экосистемы. Присутствие маленьких кошек указывает на здоровую экосистему, и их исчезновение может привести непоправимый вред природе. «Пампасная кошка Муньо больше не может спастись сама, ей нужна помощь людей», — заключили специалисты.
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Анна Морозова