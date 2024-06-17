В Бразилии пытаются спасти один из редчайших видов кошки

Спасение пампасской кошки Муньо имеет решающее значение как для самого вида, так и для биоразнообразия, так как животные играют уникальную роль в поддержании баланса экосистемы. Присутствие маленьких кошек указывает на здоровую экосистему, и их исчезновение может привести непоправимый вред природе. «Пампасная кошка Муньо больше не может спастись сама, ей нужна помощь людей», — заключили специалисты.