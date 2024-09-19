В Бразилии построят самый высокий жилой небоскреб в мире

В городе Балнеариу-Камбориу в Бразилии планируют возвести самый высокий в мире жилой небоскреб. Его построят в честь легендарного пилота Формулы-1 Айртона Сенны, который погиб в 1994 году в результате несчастного случая во время Гран-при Сан-Марино. Об этом пишет Daily Express.
Концепция здания разработана племянницей гонщика Лалалли Сенной — художницей-визуалисткой и антропологом. В 500-метровом небоскребе будет 228 квартир, в том числе 4 двухуровневых пентхауса. Для отдыха будет доступно шесть частных этажей. Перевозить постояльцев и их гостей будут восемь высокоскоростных лифтов.
Предположительно, строительство небоскреба начнется во второй половине 2025 года.
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