В Бразилии построят самый высокий жилой небоскреб в мире

В городе Балнеариу-Камбориу в Бразилии планируют возвести самый высокий в мире жилой небоскреб. Его построят в честь легендарного пилота Формулы-1 Айртона Сенны, который погиб в 1994 году в результате несчастного случая во время Гран-при Сан-Марино. Об этом пишет Daily Express.