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В Бразилии построят самый высокий жилой небоскреб в мире

Здание Central Park Tower в Нью-Йорке (472м) потеряет звание самого высокого жилого здания в мире. Теперь этот титул получит Senna Tower в Бразилии.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: FG Empreendimentos

В городе Балнеариу-Камбориу в Бразилии планируют возвести самый высокий в мире жилой небоскреб. Его построят в честь легендарного пилота Формулы-1 Айртона Сенны, который погиб в 1994 году в результате несчастного случая во время Гран-при Сан-Марино. Об этом пишет Daily Express.

Концепция здания разработана племянницей гонщика Лалалли Сенной — художницей-визуалисткой и антропологом. В 500-метровом небоскребе будет 228 квартир, в том числе 4 двухуровневых пентхауса. Для отдыха будет доступно шесть частных этажей. Перевозить постояльцев и их гостей будут восемь высокоскоростных лифтов.

Предположительно, строительство небоскреба начнется во второй половине 2025 года.

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