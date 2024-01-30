В Бразилии обнаружили окаменелость очень живучей гигантской амфибии, чей вид сильно пережил своих современников по древнему периоду. Новый род и вид темноспондильной амфибии был описан международной командой палеонтологов. Древнее животное, названное Kwatisuchus rosai, было в длину примерно 1,5 м. Такие темноспондилы обитали на нашей планете в эпоху раннего триаса, около 249 млн лет назад, привел подробности Sci News со ссылкой на научную публикацию в The Anatomical Record.
Темноспондилы — это вымершая группа земноводных, которые были одними из самых ранних наземных позвоночных, обитавших в наземных, водных и полуводных средах. Они дают ценную информацию о том, как ранние позвоночные адаптировались к переходу от воды к суше.
Новый идентифицированный экземпляр, по мнению ученых, принадлежал к Benthouchidae — небольшой группе гигантских крокодилообразных амфибий, живших в триасовый период (первый геологический период мезозойской эры, следует за пермским периодом и предшествует юрскому). Триас был временем перемен, перехода от мира, в котором доминировали млекопитающие рептилии, к миру, где правили динозавры.
Как сообщает Sci News, Kwatisuchus rosai вели преимущественно водный образ жизни, обитая в реках и озерах. Они достигали 2,5 м в длину и не имели прямых живых родственников. Окаменелый череп был найден в августе 2022 года в Бразилии, в осадочной горной породе. По словам ученого, эти амфибии имели поразительную волю к жизни и не вымерли даже в эпоху величайшего массового вымирания рептилий в истории планеты.
«Поскольку темноспондиловые амфибии были животными, адаптированными к условиям высокого экологического стресса, они стали широко распространяться по всему миру. Их изучение помогает нам понять, как массовые вымирания повлияли на планету», — приводит издание слова палеонтолога Федерального университета Пампы (UNIPAMPA, Бразилия) Фелипе Пиньейру.
Ранее в Таиланде объявили национальным достоянием окаменелости гигантского крокодила Chalawan thailandicus. Древняя рептилия обитала на территории страны около 150 млн лет назад, в конце юрского периода. Вымершее существо назвали в честь одного из главных персонажей тайской народной сказки «Крайтонга». В ней рассказывается история Чалавана, короля крокодилов.