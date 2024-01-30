В Бразилии обнаружили окаменелость очень живучей гигантской амфибии

Как сообщает Sci News, Kwatisuchus rosai вели преимущественно водный образ жизни, обитая в реках и озерах. Они достигали 2,5 м в длину и не имели прямых живых родственников. Окаменелый череп был найден в августе 2022 года в Бразилии, в осадочной горной породе. По словам ученого, эти амфибии имели поразительную волю к жизни и не вымерли даже в эпоху величайшего массового вымирания рептилий в истории планеты.