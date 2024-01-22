В Бразилии нашли кладбище ранее неизвестных охотников-собирателей

Источник: W Lage Arqueologia

В Сан-Луисе, столице и самом большом городе бразильского штата Мараньян, раскопали древнее кладбище, на котором покоились представители ранее неизвестной группы охотников-собирателей. Находка была сделана на ферме Rosane, которая на данный момент является городским археологическим памятником. Находится она между двумя оживленными улицами. Подробностями с Live Science поделился археолог Веллингтон Ледж (Wellington Lage).

Всего обнаружили 43 скелета и около 100 тыс. фрагментов различных артефактов в четырех слоях осадочных пород. А значит, люди проживали на этой территории как минимум в четырех различных периодах на протяжении 8,5 тыс. лет. Самый глубоко закопанный скелет был найден в двух метрах от поверхности земли. Метод датировки под названием «оптически стимулированная люминесценция» показал, что останкам может быть 7 тыс. — 10 тыс. лет. Это древнейшее доказательство проживания людей на северо-востоке современного штата Мараньян.

Рост самого высокого из покойных достигал 1,6 м. Большинство останков принадлежат мужчинам, два скелета — детские. Анализ костей показал, что при жизни люди занимались тяжелым физическим трудом.

На днях были представлены следы археологической культуры, существовавшей 45 тыс. лет назад. Артефакты обнаружили на стоянке Шию в провинции Шаньси на севере Китая. Предметы говорят о том, что древняя культура была высоко развита. Ее представители — хорошие охотники. Также они создавали различные инструменты, в том числе инновационные для позднего палеолита орудия и артефакты, распространенные в более ранний период.