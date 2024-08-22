В Ботсване добыли один из крупнейших в мире алмазов

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Один из крупнейших когда-либо найденных в мире алмазов, необработанный камень весом 2492 карата добыла в Ботсване канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corp, сообщает пресс-служба компании.
Алмаз найден на алмазном руднике Карове на северо-востоке Ботсваны, говорится в сообщении.
«Мы в восторге от находки этого необычного алмаза весом 2492 карата. Эта находка не только демонстрирует выдающийся потенциал нашего рудника Карове, но и подтверждает правильность наших стратегических инвестиций в передовую технологию XRT», — заявил президент и генеральный директор Lucara, Уильям Лэмб.
Ботсвана является одним из крупнейших в мире производителей алмазов, которые выступают ее основным источником дохода. До того, как в четверг было объявлено о находке, самым крупным алмазом, добытым в Ботсване, был камень весом 1758 каратов, добытый Lucara в 2019 году и названный Sewelo.
Самый крупный в истории человечества алмаз, названный «Куллинаном» по имени владельца шахты Томаса Куллинана, нашли в ЮАР в 1905 году. Его масса составляла 3106 каратов (или 621 грамм).