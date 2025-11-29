Популярные темы
В Большом театре рассказали о льготных билетах на «Щелкунчика»

ГАБТ: на «Щелкунчика» будут льготные билеты для участников СВО и их семей.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. На балет «Щелкунчик» предусмотрены льготные билеты для участников специальной военной операции и их семей, сообщила администратор-кассир службы продаж Большого театра Светлана Малышева.

«Ветераны боевых действий, участники специальной военной операции имеют право купить билет для себя и для одного сопровождающего. При этом, когда они идут в театр, у них должны быть документы, подтверждающие эту льготу», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

Ранее Большой театр сообщил, что откроет продажу билетов на балет «Щелкунчик» 2 декабря в 10.00 мск. Билеты не будут продаваться в кассах, часть билетов, как и в прошлом году, будет продаваться через аукцион.