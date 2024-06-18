В Большом Сочи на фасаде дольмена обнаружили барельефы

В отличие от оленей, охотников и танцоров, крайне редко встречающихся на дольменах, изображения птиц, аналогичные найденным, ученым пока не известны. Из-за небольшой высоты рельефа и малой контрастности петроглифы практически не различимы при обычном освещении и проявились только при так называемом «рисующем свете», то есть при освещении косыми лучами мощного фонаря рельефной поверхности стены дольмена.