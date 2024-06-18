В Большом Сочи на фасаде дольмена обнаружили барельефы

СОЧИ, 18 июня. /ТАСС/. Ученые исследовали уникальную для Западного Кавказа художественную барельефную композицию, обнаруженную на дольмене хребта Мизегух в Большом Сочи (бассейн реки Аше). Сюжет композиции, представляющий сцену космической охоты на копытных, выполнен в технике барельефа, что на дольменах Кавказа встречается впервые, сообщил ТАСС заведующий сектором историко-культурного наследия лаборатории этносоциальных исследований Субтропического научного центра РАН Андрей Кизилов.
«Мы обнаружили и исследовали уникальный для Западного Кавказа сюжетный барельеф, изображенный на фасаде дольмена. На нем изображена сцена загонной охоты на оленей. Этот сюжет был широко распространен с глубокой древности на всей территории Евразии, но в барельефной технике на мегалитах Кавказа встречается впервые», — сказал ученый.
На фасаде дольмена изображены преследуемые собакой олениха с детенышем, два охотника с луками, три пары антропоморфных (человекоподобных — ТАСС) фигур, изображенных, предположительно в танце, и пять птицеобразных существ, сидящих в ряд друг за другом. На фигурах всех антропоморфных существ заметны утолщения на бедрах с выступом спереди, вероятно, изображающим узел набедренной повязки, — рассказал Кизилов.
В отличие от оленей, охотников и танцоров, крайне редко встречающихся на дольменах, изображения птиц, аналогичные найденным, ученым пока не известны. Из-за небольшой высоты рельефа и малой контрастности петроглифы практически не различимы при обычном освещении и проявились только при так называемом «рисующем свете», то есть при освещении косыми лучами мощного фонаря рельефной поверхности стены дольмена.
Их обнаружили летом 2023 года на дольмене, не включенном в реестр краевого управления госохраны объектов культурного наследия, младший научный сотрудник сектора историко-культурного наследия Субтропического научного центра РАН Константин Глазов и научный сотрудник сектора археологии отдела истории Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований (АРИГИ) имени Т. М. Керашева Михаил Кудин, уточнил собеседник агентства.
«Результаты исследования петроглифов на дольмене хребта Мизегух, завершившиеся в этом году, продемонстрировали перспективность применения использованной нами методики фотограмметрии с последующей 3D-обработкой. Это позволит выявлять плохо сохранившиеся изображения, в том числе, на уже известных мегалитических памятниках Западного Кавказа», — резюмировал эксперт.
О дольменах Большого Сочи
Как ранее сообщал ТАСС Кизилов, строители дольменов на территории современного Большого Сочи жили в середине бронзового века, около 3,5 тыс. — 4,5 тыс. лет назад. На сегодняшний день на территории Большого Сочи зафиксировано более 400 дольменов.
Сейчас сотрудники сектора историко-культурного наследия лаборатории этносоциальных исследований Субтропического научного центра РАН составляют реестр всех дольменов Большого Сочи, работа вошла в рамки госзадания. Каталог дольменов с использованием геоинформационных систем, который даст специалистам сведения о точном месторасположении всех зафиксированных мегалитов с указанием их типологии, описанием состояния, будет создан к 2026 году.