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В болотах Западной Сибири нашли мощный источник метана

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) совместно с коллегами из Югорского государственного университета выяснили, что в Западной Сибири имеется мощный источник метана, который будет существовать, пока в регионе не исчезнут болота.

Источник: РИА "Новости"

Исследование природного газа с помощью масс-спектрометра было проведено сибирскими учеными впервые, сообщили ТАСС в пресс-службе НГУ.

«В Центре коллективного пользования “Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ” провели необычное исследование — впервые на ускорительном масс-спектрометре производился радиоуглеродный анализ метана, выделенного из проб болотного газа, которые были взяты научными сотрудниками Югорского государственного университета из сипов (источники природного газа — прим. ТАСС) болот Ханты-Мансийского автономного округа. Им было важно выяснить возраст и происхождение метана», — сообщили в вузе.

Сипы, найденные в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), представляют собой заводи в ручье, из которых активно поднимаются пузыри, насыщенные метаном. Чтобы определить дальнейшую судьбу сипов как источника метана, научным сотрудникам было необходимо понять происхождение и пути миграции этого газа. Ученые успешно извлекли болотный газ и исследовали масс-спектометром — вакуумным прибором, с помощью которого изучают состав вещества.

В результате подтвердилась гипотеза, что метан попадает в сипы из покрывающих около половины ХМАО верховых болот, откуда он мигрирует с грунтовыми водами. Полученные данные свидетельствуют о наличии в Западной Сибири мощного источника метана, который будет существовать, пока не исчезнут болота. «У ученых появилось четкое представление о том, насколько тесно ландшафты связаны между собой, что очень важно для предсказания последствий их изменений при глобальном потеплении или антропогенном воздействии (например, загрязнении при нефтедобыче)», — пояснили в пресс-службе.

Как добавили в вузе, этот факт означает, что описанный механизм транспорта метана может иметь место и в других регионах с аналогичной структурной ландшафта, где их необходимо искать и изучать.