В болотах Западной Сибири нашли мощный источник метана

В результате подтвердилась гипотеза, что метан попадает в сипы из покрывающих около половины ХМАО верховых болот, откуда он мигрирует с грунтовыми водами. Полученные данные свидетельствуют о наличии в Западной Сибири мощного источника метана, который будет существовать, пока не исчезнут болота. «У ученых появилось четкое представление о том, насколько тесно ландшафты связаны между собой, что очень важно для предсказания последствий их изменений при глобальном потеплении или антропогенном воздействии (например, загрязнении при нефтедобыче)», — пояснили в пресс-службе.