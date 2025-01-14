В больницу Гонконга поступил человек с серебряными ногтями и кожей

Врачи больницы Принца Уэльского в Гонконге были озадачены состоянием 84-летнего пациента, который поступил с осложнениями, связанными с увеличением предстательной железы. Однако не это привлекло внимание медиков, а необычная серебристая окраска кожи, ногтей и белков глаз пациента. Необычный случай описали в научном журнале New England Journal of Medicine в январе 2025 года.
Биопсия кожи показала наличие серых гранул в кровеносных сосудах, потовых железах, волосяных фолликулах и кожных волокнах. Анализ крови подтвердил, что уровень серебра в организме составлял 423 нмоль/л, что в 40 раз превышает норму. У мужчины был диагностирован редкий случай генерализованной аргирии — состояния, вызванного накоплением серебра в организме.
Что такое аргирия
Аргирия — это серебристая пигментация кожи, возникающая либо вследствие промышленного воздействия солей серебра, либо из-за их попадания в организм человека. Развивается медленно; особенно выражена на тех участках кожи, которые постоянно находятся на свету.
Аргирия развивается, когда в организм человека длительное время попадает большое количество серебра. В результате частицы серебра в ионной форме проникают в кровоток и оседают в тканях мышц, органов, кожи, а возможно, и в мозге.
Поглощение частиц серебра обычно не вызывает явных симптомов. Однако под воздействием солнечного ультрафиолета, серебро переходит в атомарное состояние и начинает окисляться, придавая коже характерный сине-серый оттенок. Состояние кожи может усугубиться из-за стимуляции выработки меланина.
Альтернативная медицина и некоторые культы долго пропагандировали использование серебра в капсулах или в виде суспензии. До появления антибиотиков серебро даже пытались использовать как лекарственное средство. Однако сегодня у медицинской науки нет доказательств его эффективности в лечении заболеваний. Превышение дозы серебра может привести к отравлению и серьезным повреждениям печени, почек и костного мозга, а в некоторых случаях — к летальному исходу.
В случае с 80-летним пациентом из Гонконга причина аргирии так и осталась неизвестной. Он принимал только финастерид, назначенный для лечения простаты, и врачам неясно, откуда в его организме могло взяться такое количество серебра. С учетом того, что он всю жизнь работал официантом, маловероятно, что состояние связано с профессиональными факторами. Его соседи также не испытывали подобных симптомов. В конечном счете пациента выписали из больницы, направив на дополнительные исследования. Возможно, вскоре выяснится, что это побочный эффект какого-нибудь препарата, как ставшие ярко-синими глаза младенца из Таиланда.