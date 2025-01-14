В больницу Гонконга поступил человек с серебряными ногтями и кожей

В случае с 80-летним пациентом из Гонконга причина аргирии так и осталась неизвестной. Он принимал только финастерид, назначенный для лечения простаты, и врачам неясно, откуда в его организме могло взяться такое количество серебра. С учетом того, что он всю жизнь работал официантом, маловероятно, что состояние связано с профессиональными факторами. Его соседи также не испытывали подобных симптомов. В конечном счете пациента выписали из больницы, направив на дополнительные исследования. Возможно, вскоре выяснится, что это побочный эффект какого-нибудь препарата, как ставшие ярко-синими глаза младенца из Таиланда.