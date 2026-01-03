В Болгарии запущена новая виза для удалённых работников

Приём заявок на эту визу начался 30 декабря 2025 года. Она доступна гражданам стран за пределами Евросоюза, Европейской экономической зоны и Швейцарии, которые работают удалённо на зарубежные компании или ведут бизнес вне этих территорий.
Чтобы подать заявление, необходимо соответствовать ряду критериев. Сначала нужно получить многократную визу, после чего можно подать документы на вид на жительство в Болгарии. Этот этап обычно занимает 4−8 недель.
После приезда в страну заявитель повторно подаёт документы в государственные органы, обработка которых занимает 2−4 недели. Затем оформляется карта иностранца, на изготовление которой уходит до 30 календарных дней.
Кандидаты должны подтвердить, что их средний доход за год составляет не менее 31 000 евро (2,8 млн рублей). Эта сумма эквивалентна 50 минимальным месячным зарплатам в Болгарии, где она составляет 620 евро (около 57 тысяч рублей).
Виза действует один год с возможностью продления ещё на один и не является прямым путем к постоянному проживанию или гражданству, если у держателя не будет другого типа вида на жительство.
Отмечается, что на данную визу могут претендовать три вида сотрудников. Во-первых, граждане стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ, и Швейцарии, которые работают удалённо на компании за пределами этих регионов и получают как минимум установленную минимальную зарплату.
Во-вторых, иностранцы, занимающие руководящие должности или владеющие более 25% компании за пределами указанных регионов, при условии, что компания не обслуживает клиентов в Болгарии.
В-третьих, самозанятые цифровые кочевники, которые работают удалённо более года через технологии для клиентов за пределами Болгарии, получают доход исключительно из-за границы и не работают на болгарские компании или с болгарскими клиентами.
«Удалённые работники должны быть способны показать свои трудовые контракты с работодателем, а те, кто предоставляет удалённые услуги (самозанятые), должны предоставить контракты на оказание услуг и рекомендации от клиентов», — сообщил Daily Mail.
Также отмечается, что держатели визы могут оформлять воссоединение семьи, спонсируя ее зависимых членов.
