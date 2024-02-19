В Болгарии нашли древнеримское захоронение с сосудами для сбора слез

В Болгарии нашли 1800-летнее древнеримское захоронение с тремя слезницами (lacrimaria) — сосудами для сбора слез скорбящих. Подробностями с Live Science поделились проводивший раскопки археолог Калин Чакаров из Велико-Тырновского регионального исторического музея (Veliko Tarnovo Regional History Museum) и руководитель этой институции Иван Царов.
Две гробницы случайно обнаружил фермер из села Нова-Вырбовка, когда вспахивал поле. В древности местность входила в состав древнеримской провинции Мёзия в Малой Азии.
В одной из могил покоятся двое взрослых — мужчина и женщина возрастом 45−60 лет. А в другой, более ранней, — ребенок 2−3 лет. Калин Чакаров предположил, что усыпальницы рассказывают о семейной трагедии: малыш умер раньше своих родителей. Однако родство и происхождение покойных пока не было доказано — ДНК-тестирование не проводилось. Предположительно, могилы принадлежат семье богатых древнеримских землевладельцев.
Гробницы выполнены из кирпича, сверху на них уложена плита из известняка, часть которого, вероятно, была добыта в карьере возле города Никополиса-ад-Иструма. Последний основал император Траян во II веке нашей эры. В могиле ребенка также был медальон с изображением императора Каракаллы, правившего с 198 по 217 годы н. э. В 214 году он посетил Пергам в Малой Азии в поисках храма бога медицины Асклепия. По мнению Чакарова, медальон указывает на то, что хозяева захоронения были из Малой Азии. Кроме того, Никополис-ад-Иструм построили выходцы из того региона.