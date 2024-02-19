В Болгарии нашли древнеримское захоронение с сосудами для сбора слез

Гробницы выполнены из кирпича, сверху на них уложена плита из известняка, часть которого, вероятно, была добыта в карьере возле города Никополиса-ад-Иструма. Последний основал император Траян во II веке нашей эры. В могиле ребенка также был медальон с изображением императора Каракаллы, правившего с 198 по 217 годы н. э. В 214 году он посетил Пергам в Малой Азии в поисках храма бога медицины Асклепия. По мнению Чакарова, медальон указывает на то, что хозяева захоронения были из Малой Азии. Кроме того, Никополис-ад-Иструм построили выходцы из того региона.