В Болгарии нашли доримскую ювелирную мастерскую

У подножия Старого города рядом с Восточными воротами Филиппополя (старое название Пловдива) были найдены 500 монет, в основном бронзовых. На этом месте, вероятно, была небольшая мастерская более 2500 лет назад. Золотая форма, найденная рядом с монетами, использовалась для создания ювелирных украшений.