В Болгарии хотят исключения из антироссийских санкций США

Источник: РИА "Новости"

Власти Болгарии планируют добиться исключения из санкций США, которые американские власти ввели против компании «Лукойл». Об этом сообщает Politico.

«По словам двух источников, Болгария прорабатывает вариант подать запрос на исключение из новых санкций США против российской крупнейшей частной нефтяной компании, поскольку есть опасения, что санкции вызовут перебои с топливом и всплеск популизма в стране», — говорится в статье.

Источники издания сообщили, что в Софии испытывают опасения по поводу возможных экономических трудностей, протестных акций и потенциального краха правительства. В канцелярии президента Болгарии и министерстве энергетики отказались комментировать эту информацию.

Как отмечает «Интерфакс», 31 октября депутаты парламента Болгарии проголосовали за временный запрет на экспорт в страны ЕС нефтепродуктов, в основном дизельного и авиационного топлива. Парламентское большинство пришло к мнению, что такая мера необходима для обеспечения стабильности внутреннего рынка топлива, а также ввиду санкций, введенных Соединенными Штатами против компании «Лукойл», которая владеет единственным НПЗ в Болгарии.

