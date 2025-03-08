В библиотеку Нью-Джерси вернули книгу 99 лет спустя

«Я вошла и попросила сотрудницу взглянуть на эту книгу. Она взяла ее и сказала: “Господи, этой книге почти сто лет. Стойте тут. Никуда не уходите”», — вспоминает Мэри. Следующие несколько часов женщина вместе с библиотекарями листала книгу и изучала историю чтения своего дедушки — ведь в системе до сих пор хранились записи обо всех изданиях, что он брал почитать.