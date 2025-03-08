В библиотеку Нью-Джерси вернули книгу 99 лет спустя

Обычно библиотеки выдают книги на дом на срок в несколько месяцев, а, если читатель задерживается с возвратом, ему необходимо заплатить небольшой штраф, который растет каждый день. Впрочем, как признаются сами библиотекари, если книгу задержали очень надолго, штраф могут и простить: главное, чтобы издание в целости вернули на место.
Примерно такой случай произошел на днях в Нью-Джерси, США. 81-летняя жительница города Мэри Купер решила переехать в дом поменьше, перевезла с собой вещи умерших родителей, начала разбирать коробки, и вдруг наткнулась на необычную книгу. Историей находки поделилось CNN.
«Я просматривала родительские книги, и нашла интересную книжку про то, как мастерить игрушки для мальчиков и девочек», — рассказывает Мэри. «Я подумала: какая чудесная книга! Может, она понравится моему сыну, он любит мастерить разные вещи».
Впрочем, оказалось, что книга «Самодельные игрушки для мальчиков и девочек», написанная Альбертом Нили Холлом, библиотечная: ее взял почитать в библиотеке дедушка Мэри Чарльз Тилтон, который тоже мастерил вещи: он работал лодочником и плотником.
Изучив библиотечную карточку в книге, Мэри поняла, что это случилось 99 лет назад, в марте 1926 года. Скорее всего, Чарльз не вернул книгу не из злого умысла: он был в преклонном возрасте, а через год его не стало — и, скорее всего, мужчине было не до библиотеки.
«Самодельные игрушки для мальчиков и девочек» были изданы в 1911 году — внутри содержатся простые инструкции по тому, как смастерить игрушки из дерева, металла и бытовых предметов, дополненные иллюстрациями.
Наверное, дедушка хотел смастерить игрушки для моей мамы.
Мэри призналась, что не помнит дедушку — он умер еще до ее рождения, но мама рассказывала ей много историй про Чарльза, и упоминала, что именно дедушка смастерил деревянные лодочки, которыми Мэри любила играть в детстве. Лодочки женщина отдала в краеведческий музей в Нью-Джерси, а теперь пришло время вернуть на место и саму книгу.
«Я подумала так: внуков у меня нет, а дети давно выросли. Даже если я вручу книгу сыну, не знаю, пригодится ли она ему вообще. Наверное, в библиотеке она принесет больше пользы», — рассуждает Мэри.
Женщина отправилась в отдел библиотеки округа Оушен в районе Томс Ривер, откуда ее взяли 99 лет назад и вообще не была уверена, что сотрудники примут издание назад. Тем сильнее было удивление Мэри, когда оказалось, что находка вызвала у библиотекарей настоящий восторг.
Оказалось, что библиотечной сети в сентябре как раз исполняется сто лет, и сотрудники восприняли книгу как волшебный подарок к юбилею. Мэри опасалась, что ее оштрафуют за просроченный возврат, но библиотекари только посмеялись: по их расчетам, за это время за книгу набежал штраф в 18 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей), и брать его просто непозволительно.
«Я вошла и попросила сотрудницу взглянуть на эту книгу. Она взяла ее и сказала: “Господи, этой книге почти сто лет. Стойте тут. Никуда не уходите”», — вспоминает Мэри. Следующие несколько часов женщина вместе с библиотекарями листала книгу и изучала историю чтения своего дедушки — ведь в системе до сих пор хранились записи обо всех изданиях, что он брал почитать.
В книге нашлась и картинка с лодочками — теми самыми, которыми в детстве играла Мэри. Женщина предположила, что ее мать не решилась вернуть книгу за все эти годы, потому что та напоминала ей о детстве и отцовской заботе.
«Нас собралось там десять человек — все просили посмотреть и потрогать книгу, даже уборщик подошел», — вспоминает Мэри.
Теперь книга выставлена в библиотеке на всеобщее обозрение, но взять ее на дом больше нельзя, потому что она слишком старая: издание хранится в закрытом стеклянном шкафу, а рядом написана его история.
Ранее рассказывали, как в Коннектикуте в библиотеку вернули роман Хэмингуэя через 56 лет, а к книге приложили записку.